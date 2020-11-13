В Минздраве повернулись лицом к специалистам: Голубовская объяснила, почему нельзя увольнять Степанова

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что впервые за последние годы Минздрав повернулся лицом к специалистам, и менять министра здравоохранения Максима Степанова в разгар пандемии - неправильно. Поэтому она попросила положить конец политическим интригам и оставить министра на должности. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Менять министра, который имеет авторитет в медицинском сообществе, которому досталась полная разруха, особенно в области инфекционных болезней, да ещё и в разгар пандемии - неправильно. Ни к чему хорошему это не приведёт. Мы просим положить конец политическим интригам в условиях жесточайшего кризиса, прислушаться к мнению медицинской общественности и оставить Степанова Максима Владимировича на своей должности", - написала Голубовская.

По ее словами, Степанов "кому-то очень не нравится и сильно мешает".

"Наверное, тем, что впервые за последние годы Минздрав повернулся лицом к специалистам. Тем, что создал медицинский совет из известных специалистов отрасли. Тем, что впервые за последние годы мы имеем протокол лечения инфекционного заболевания, который обновлялся уже несколько раз. Одно это уже спасло не одну вашу жизнь, украинцы. Тем, что требует выделения на медицину 6% ВВП, а не 3%, как это сделали великие "реформаторы", нарушив свой же закон... Считаем, что в данных условиях полного разрушения государственных институций противодействия инфекционным болезням за последние пять лет, уничтожения специалистов, профильного образования, за последние полгода было сделано максимально много для решения вопросов, связанных с улучшением ситуации в отрасли", - добавила Голубовская.

Она отметила, что в этом огромная заслуга министра, его авторитета, стойкости и приверженности к мнению специалистов.

Напомним, медицинское сообщество Украины обращается к Президенту Украины и народным депутатам с просьбой оставить главу Министерства здравоохранения Максима Степанова на должности и дать ему возможность продолжить работу на благо украинских пациентов.

Добавим, что врачи уже неоднократно высказывались на поддержку Максима Степанова.