НАБУ торопит Раду с возвращением наказания за ложь в декларациях

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро призвало Верховную Раду Украины до конца 2020 года возобновить ответственность за недостоверное декларирование, поскольку иначе декларанты могут избежать ответственности за ложь в декларациях 2020 года. Об этом говорится в обнародованном 13 ноября заявлении НАБУ, сообщает УНН.

"Национальное бюро отмечает необходимость скорейшего законодательного возобновления ответственности за внесение недостоверных данных в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Необходимые для этого законодательные изменения должны быть приняты и вступить в силу до конца этого года. Иначе декларанты, а это лица, чья деятельность финансируется за счет налогоплательщиков, могут избежать ответственности за недостоверные данные, внесенные ими в декларации 2020 года. Беря это во внимание, Национальное бюро призывает Верховную Раду Украины как можно скорее принять изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовный кодекс Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со своей стороны НАБУ готово присоединиться к обсуждению соответствующего законопроекта и предоставить свои рекомендации.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.