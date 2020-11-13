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Немчинов: если будет локдаун медсистемы - будет введен полный локдаун для всей Украины

Немчинов: если будет локдаун медсистемы - будет введен полный локдаун для всей Украины

Олег Немчинов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Если "карантин выходного дня" не даст результатов и Украина придет к локдауну медицинской сферы - будет введен полный локдаун для всей страны. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.

"На самом деле это уже неоднократно оговаривалось. Если карантин выходного дня не приведет к падению заболеваемости, если мы придем к локдауну медицинской системы, а не только локдауну сферы услуг, то, конечно, что в таком случае, когда врачи по протоколу выбора больного будут выбирать, кому предоставлять услугу, а кому нет, то мы точно перейдем к полному локдауну", - сообщил чиновник.

Как сообщалось, в Украине на 8:00 13 ноября зафиксировано уже 512 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны - 11787.

Напомним, Степанов заявлял, что для Министерства здравоохранения и врачей лучший сценарий - это полный "локдаун" на минимум 3 недели.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, больницы, Коронавирус, карантин
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