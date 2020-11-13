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Дело "Золотого мандарина": ВАКС отказал в смягчении меры пресечения Бернацкой

Дело "Золотого мандарина": ВАКС отказал в смягчении меры пресечения Бернацкой

Наталья Бернацкая

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал в изменении меры пресечения бывшей первой замминистра юстиции Натальи Бернацкой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В четверг, 12 ноября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении ходатайства адвоката бывшей замминистра юстиции Украины об изменении меры пресечения. Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полный текст постановления будет объявлен 17 ноября 2020 года в 16:30.

Как сообщалось, ранее ВАКС отказал в изменении меры пресечения с залога на личное обязательство сроком на один день бывшей первой замминистра юстиции Натальи Бернацкой.

Напомним, что бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабину, экс-первому заместителю министра юстиции и еще 4 лицам сообщено о подозрении в завладении 54 млн гривен по делу о выполнении решения ЕСПЧ.

Источник: УНН
Теги: мера пресечения, Антикоррупционный суд
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