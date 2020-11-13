Суд продолжил слушание по делу о катастрофе МН17

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня продолжился процесс рассмотрения дела о катастрофе малазийского Boeing рейса МН17 на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу этого дела в Twitter.

"Уголовный процесс МН17 длится с 10:00 по центральноевропейскому времени", - говорится в сообщении.

Так, в деле уже выступала сторона защиты обвиняемого Олега Пулатова. А уже с 12 ноября начала предоставлять свои аргументы сторона обвинения.

Сторона защиты, в частности, выразила желание допросить по делу заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко и главу МВД Арсена Авакова.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в суде в Нидерландах показали видео с интервью, проведенного адвокатами подозреваемого в катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-ей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17. Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 "Малазийских авиалиний".

Также напомним, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта.