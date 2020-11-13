Верещук призвала правительство не гнать бизнес в тень

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Бизнес уйдет в тень, если правительство не предоставит ему реальной поддержки. Об этом заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире "POLITEKA ONLINE", передает УНН.

В частности, она против фискализации малых предпринимателей.

"Давайте посмотрим, что происходит. Вы же видите каждый день выступления ФЛП, которые очень громко говорят о том, что введение обязательных РРО для второй и четвертой категории ФЛП с 1 января 2021 года - это обременительно. Особенно для микропредпринимателей. Для тех, кто оказался не готов к внедрению таких фискальных мер", - рассказала она.

Верещук отметила, что начинать надо с контроля таможенных пунктов пропуска - это гораздо легче, чем концентрировать внимание на каждом представителе малого бизнеса.

"ФЛП не готовы к такой фискализации. Вы только себе представьте, у нас, например, 230 пунктов пропуска в Украину и 1,5 млн точек, где работают ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Скажите, пожалуйста, что легче проконтролировать 230 таможенных переходов на предмет контрабанды, а контрабанда у нас на сегодня оценивается в 15 млрд долл. потерь ежегодно в бюджете, или этих микроФЛП?" - прокомментировала она.

По мнению нардепа, опрометчивые меры властей приведут к вынужденной тенизации, ведь у предпринимателей не будет других вариантов.

"Мое предложение, все-таки, и сейчас я обращаюсь к Кабинету министров и тем, от кого это зависит, - люди, давайте сядем и подумаем, как сделать так, чтобы действительно помочь, потому что люди уйдут в тень - я убеждена", - подчеркнула Верещук.

Напомним, Верещук выступила против фискализации бизнеса и внедрения в стране карантина выходного дня.