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НБУ не планирует включать станок для печати денег

НБУ не планирует включать станок для печати денег

Кирилл Шевченко

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Национальный банк Украины не будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета, это запрещено законом о НБУ. Об этом в интервью "Голосу Америки" сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает УНН.

"Финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке. Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название. Более того, согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, а с использованием любых государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк Украины будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета. Нет. Мы опять-таки возвращаемся к вопросу независимости Национального банка", - сказал Шевченко.

Напомним, Министерство финансов будет обрабатывать вопрос покрытия дефицита Государственного бюджета на 2021 год, рассматривает вариант замещения внутренних источников заимствования внешними и за счет приватизации.

Источник: УНН
Теги: НБУ, деньги, дефицит
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