Кравчук о выборах в ОРДЛО: дату можно перенести

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Дата выборов в ОРДЛО не является конкретной и ее можно перенести, принципиальным вопросом является контроль Украины над границей. Об этом в интервью ТСН рассказал первый президент независимой Украины, руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает УНН.

"Что касается выборов. Главное здесь даже не конкретная дата. Время можно перенести. Это не является принципиальным вопросом. Принципиальным вопросом является контроль Украины над границей, соответствующие действия украинской власти на подконтрольных территориях, установление украинских институтов власти, которые и могут обеспечить проведение выборов по украинским законом. Если, скажем, в январе, допустим, ВР принимает закон об особенностях этих выборов... ВР принимает закон. Только приняли закон, уже можно готовиться к выборам - февраль, март и часть января. Времени хватает", - сказал Леонид Кравчук.

Он отметил, что там могут быть только мажоритарные выборы, потому что в ОРДЛО нет украинских партий.

"Какие пропорциональные выборы могут быть? Не могут. Это я так думаю и не говорю, что мое мнение является истиной в последней инстанции... И это не сегодня готовится. Мы это делаем не с чистого листа. Уже есть наработки, принимается закон, готовятся выборы. А какие законы надо принять до этого? О демилитаризации, недопущении преследования невиновных лиц. Нельзя думать, что кто-то покажет пальцем и кого-то будут судить. Это просто неприемлемая философия. Только по украинскому закону", - добавил Кравчук.

Напомним, на прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонний контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу".