Кравчук не может сказать, когда ТКГ полностью обработает "План действий" по Донбассу

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Политическую подгруппу в рамках Трехсторонней контактной группы попросили сделать единый план из всех планов по Донбассу, появившихся за 5 лет, который станет дорожной картой. Но когда они это сделают, трудно сказать, ведь работа очень большая. Об этом в интервью ТСН рассказал первый президент Украины, руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает УНН.

"Попросили политическую подгруппу в рамках ТКГ сделать единый план из всех этих планов. В одном случае это называется дорожной картой, в другом - план, название не имеет принципиального значения. Этот единственный общий план мы будем рассматривать на заседании ТКГ и принимать решения. Такой финал. А когда они сделают это? Трудно сказать, работа очень большая, которая включает в себя не только прекращение военных действий, но и разоружение, демилитаризацию, проведение выборов, формирование там украинской исполнительной и других ветвей власти... Это огромный комплекс по безопасности, политических, экономических, социальных и духовных мероприятий", - сказал Леонид Кравчук.

Он отметил, что сейчас в ТКГ есть не только украинский план.

"Есть российский план, есть наработки в ОРДЛО, есть, собственно говоря, дорожная карта Нормандского формата и политических советников Нормандского формата - четверки. То есть, за все эти годы наработано очень много различных документов, которые направлены на одну цель - урегулирование военной ситуации на Донбассе. И были такие документы, которые нам запомнились. Ну, скажем, документ, принятый в 2015 году - это Комплекс мероприятий (Минские договоренности - ред.). Этот документ был подписан во время президентства Петра Порошенко, и одно положение очень всем запомнилось - порядок действий на неподконтрольной Украине территории. А именно, что сначала выборы, а затем контроль над границей и установление украинской власти, сначала контроль над границей, установление там украинской власти, а уже потом выборы? В этом документе записано, что сначала выборы, а затем контроль над границей", - добавил Кравчук.

По его словам, это решение является главным тормозом для любого движения вперед.

"Российская сторона, только происходят какие-то попытки поиска возможных форм действий, которые бы способствовали точному решению любых вопросов, сразу напоминает нам, что мы должны руководствоваться Минскими договоренностями. Здесь возникает главный вопрос, ведь этих соглашений не одно, их много, а они берут только одно, которое рассмотрено и в целом одобрено Советом безопасности ООН", - отметил Леонид Кравчук.

Напомним, 10 ноября на заседании политической подгруппы ТКГ главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". И можно сказать, что украинский "План" взят за основу.

На прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу".