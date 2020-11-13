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Кравчук об увеличении количества наблюдателей ОБСЕ: Украина ведет переговоры на всех уровнях

Кравчук об увеличении количества наблюдателей ОБСЕ: Украина ведет переговоры на всех уровнях

Леонид Кравчук

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина ведет переговоры на всех уровнях по увеличению количества наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Об этом в интервью ТСН рассказал первый президент независимой Украины, руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает УНН.

"Мы ведем переговоры на всех уровнях. В Украине есть постоянный глава ОБСЕ. Они видят и знают ситуацию. Они находятся под влиянием не только того, что происходит здесь, в Украине, но и в Европе и в мире. И они понимают, что это не какие-то надуманные наши пожелания, чтобы увеличить количество людей. Мы мотивируем и доказываем, что это нужно, чтобы действительно обеспечить проведение выборов, формирование власти. И это только начало. А дальше - колоссальная и грандиозная работа по восстановлению территорий, реконструкции экономической, политической, социальной и духовной жизни", - сказал Кравчук, отвечая на вопрос, есть ли согласие в ОБСЕ об увеличении численности наблюдателей СММ в четыре раза.

Он отметил, что за эти годы на Донбассе произошли перекосы во всем спектре человеческой жизни, и нужно время для того, чтобы все поставить на место.

Напомним, в украинской делегации в ТКГ раскритиковали трактовки данных из отчета ОБСЕ, заверив, что причинами почти сотни взрывов, о которых отчиталась СММ, по оценкам украинской стороны СЦКК, "могут быть работы по добыче угля, инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов".

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, наблюдатели, Леонид Кравчук
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