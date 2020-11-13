МОН рекомендует учреждениям высшего образования с понедельника вводить смешанную форму обучения

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министерство образования и науки Украины рекомендует с 16 ноября учреждениям высшего и профессионального перед высшим образования проводить обучение по смешанной форме. Об этом написал в Telegram глава министерства Сергей Шкарлет, передает УНН.

"С 16 ноября 2020 года обучение в учреждениях высшего и профессионального перед высшим образования МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении. Письмо уже отправлено руководителям учебных заведений", - написал Шкарлет.

Напомним, из-за карантина школы в Киевской области работают по смешанной форме, более 37 тыс. учащихся учатся дистанционно.