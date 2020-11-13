Завуалированная попытка России оправдать себя: США отреагировали на консульство Никарагуа в Крыму

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Почетное консульство Никарагуа в оккупированном Крыму - это завуалированная попытка России оправдать свое нарушение международного права. Об этом говорится в распространенном 13 ноября заявлении посольства США в Украине, сообщает УНН.

"Крым - это Украина. "Почетное консульство" Никарагуа - это очередная завуалированная попытка России оправдать свое нарушение международного права. Мы призываем Россию прекратить оккупацию и вернуть Украине полный контроль над Крымом", - говорится в сообщении.

Напомним, МИД Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным с Украиной визитом госпожи посла Никарагуа в РФ Альбы Асусена Торрес в АР Крым, Украина, для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента.

Также украинское правительство приняло решение о введении санкций против Никарагуа из-за назначения "консула" в Крыму.