Украина должна быть готова как к обороне, так и наступлению - Верещук

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинские войска должны не только обороняться, но и быть готовыми к наступлению. Об этом заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире "POLITEKA ONLINE", передает УНН.

"Оборона должна быть способной к наступлению. Потому что не только нужно готовиться обороняться. Мы понимаем, что можно найти время, можно найти место. Все-таки нашу территорию сегодня незаконно оккупировали, и мы понимаем, что нам надо быть готовыми ко всему", - сказала она.

В качестве примера, Верещук рассказала о конфликте в Нагорном Карабахе.

"Только военно-политические методы, как показывает время, так и пример Нагорного Карабаха, не работают. То, что считали замороженным конфликтом, в один прекрасный момент сдетонировало и страны к этому готовились. Кто-то готовился, заключая пакт с Турцией с 2010 года, военно политический союз.

Кто-то пошел и вошел в союз-альянс с Россией, и увидели теперь результат. Будем сейчас анализировать, но тем не менее, нам самим надо быть готовыми не только обороняться", - подчеркнула нардеп.

Напомним, что полномасштабные военные действия в районе Нагорного Карабаха развернулись в 1991-1994 годах. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

Ситуация обострилась, когда в апреле 2016 года Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек. 27 сентября 2020 года Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.