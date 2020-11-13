Нардеп объяснил, почему программа правительства по развитию авиационной промышленности - "голый популизм"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил программу развития авиационной промышленности. Согласно ей в Украине на авиастроение будут выделять примерно 2 млрд грн в год. Однако в самом Госбюджете в 2021 году на программы развития оборонно-промышленного комплекса предусмотрено всего 2,53 млрд гривен. Поэтому утвержденная Кабмином программа развития авиационной отрасли является голым популизмом. Об этом УНН рассказал первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Это голый популизм. В момент кризиса без наличия денег в бюджете говорить о выделении такой суммы даже для такой важной отрасли - это выдавать желаемое за действительное. Особенно когда не озвучивается, где эти средства будут браться", - считает Юрчишин.

Также народный депутат видит в утверждении этой программы намерения вице-премьер-министра Олега Уруского, который возглавляет профильное Министерство, взять под контроль сферу оборонной промышленности.

"Это может быть еще один сценарий: фактически взять под контроль сферу оборонной промышленности, чем Уруский уже давно хотел бы заняться. Если из всего оборонного бюджета - 2,5, более 2/3 - 2 млрд пойдет на одну из отраслей, то, соответственно, все остальные сферы оборонного бюджета развиваться не будут, потому что не будет хватать средств. Дай Бог, чтобы остатков хватило на зарплаты персонала. На какие инфраструктурные коммунальные и другие выплаты. Поэтому, взяв под контроль только что упомянутую сферу, можно будет легко прибрать к рукам оборонный комплекс и в конечном варианте "Укроборонпром", о чем господин Уруский не скрывая говорит, что это его цель", - считает он.

Юрчишин уверен, что сценарий дополнительного выделения из бюджета средств на авиастроительную отрасль - маловероятный. Особенно, учитывая дефицит государственного бюджета.

"Такой сценарий наименее возможен по банальной причине - у нас уже дефицит бюджета большой, ожидается почти 100 млрд гривен. Поэтому, собственно, к этим 100 млрд добавить еще 2 млрд, что невозможно сделать. Поэтому здесь работает популистский вариант: номинально средства заложены, а реально их нет", - подчеркнул нардеп.

По словам Юрчишина, вариант, когда подобные программы утверждаются с целью перераспределения финансовых потоков между властями - худший.

"Худший вариант, когда таким методом просто пытаться переделить финансовые потоки и взять под контроль целую сферу - не только авиационную, но и оборонную целом", - подытожил он.

Напомним, эксперты отмечают, что кадровые проблемы на авиастроительном предприятии "Антонов" связаны с желанием вице-премьер-министра Уруского забрать его под свой контроль.

Также напомним, что профильные ассоциации авиастроительной сферы обратились к Президенту Зеленскому с просьбой передать государственное предприятие "Антонов" из-под управления концерна "Укроборонпром" в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Глава ведомства - вице-премьер-министр Олег Уруский.