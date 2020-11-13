Правительство выделило 46 млн грн на заготовку "антиковидной" плазмы

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Кабинет министров выделил 46 млн грн для обеспечения учреждений здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов расходными материалами для тестирования на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Решение было принятым постановлением правительства 11 ноября, сообщает УНН.

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Согласно этому постановлению, Кабмин сократил расходы на ремонт автомобильных дорог, одновременно увеличив объем финансирования по программе борьбы с COVID-19 на сумму 2,155 млрд гривен.

Из общей суммы 46 млн гривен будут использованы для закупки иммуноферментных тестов на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 в донорской крови переболевших. Кровь будет использоваться для изготовления "ковидной" плазмы. Это меньше анонсированных ранее главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко 60 млн грн.

Напомним, Минздрав на днях внес использование "антиковидной" плазмы в свои протоколы лечения COVID-19. Спасение "ковид"-пациентов плазмой из крови тех, кто выздоровел, демонстрирует высокие положительные результаты во всем мире. Оно заключается в переливании тяжелобольным COVID-19 плазмы с антителами, которую получают из крови тех, кто уже переболел и получил антитела к коронавирусу.

Для выявления доноров с высокими маркерами антител в крови для заготовки плазмы необходимо провести массовый скрининг населения Украины методом иммуноферментного анализа (ИФА-тестирования). Более того, массовый скрининг населения на COVID-19 замедлит темпы распространения коронавируса.