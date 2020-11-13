Митинг против "карантина выходного дня": под Харьковской ОГА сегодня было около 500 граждан
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во время митинга против "карантина выходного дня" под Харьковской ОГА сегодня было около 500 граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"13 ноября под стенами Харьковской областной госадминистрации собрались около 500 граждан. Они требовали решить вопрос относительно карантина заведений питания и выражали протест против введення карантина выходного дня", - говорится в сообщении.
Сообщается, что через некоторое время участники акции переместились к зданию областного главка полиции.
"Группа лиц вышла на проезжую часть перед учреждением и на несколько минут заблокировала движение транспорта", - отмечается в сообщении.
Охрану правопорядка обеспечивали 95 сотрудников полиции.
"Информация о перекрытии дороги зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции", - говорится в сообщении.
Напомним, городские власти Одессы и Черкасс не поддерживают инициативу правительства по внедрению "карантина выходного дня".
Как сообщалось, Кабмин обнародовал постановление относительно "карантина выходного дня".