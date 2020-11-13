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Митинг против "карантина выходного дня": под Харьковской ОГА сегодня было около 500 граждан

Митинг против "карантина выходного дня": под Харьковской ОГА сегодня было около 500 граждан

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во время митинга против "карантина выходного дня" под Харьковской ОГА сегодня было около 500 граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"13 ноября под стенами Харьковской областной госадминистрации собрались около 500 граждан. Они требовали решить вопрос относительно карантина заведений питания и выражали протест против введення карантина выходного дня", - говорится в сообщении.

Сообщается, что через некоторое время участники акции переместились к зданию областного главка полиции.

"Группа лиц вышла на проезжую часть перед учреждением и на несколько минут заблокировала движение транспорта", - отмечается в сообщении.

Охрану правопорядка обеспечивали 95 сотрудников полиции.

"Информация о перекрытии дороги зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, городские власти Одессы и Черкасс не поддерживают инициативу правительства по внедрению "карантина выходного дня".

Как сообщалось, Кабмин обнародовал постановление относительно "карантина выходного дня".

Источник: УНН
Теги: митинг, карантин, Харьков и Харьковская область
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