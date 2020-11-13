В Тернополе отказались вводить "карантин выходного дня"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Городской совет Тернополя не поддерживает инициативу правительства по внедрению "карантина выходного дня". Об этом во время брифинга заявил мэр города Сергей Надал, передает УНН.

"В Тернополе не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства о карантине выходного дня", - сообщил Надал.

Глава Тернополя заявил, что перед принятием такого решения было много консультаций со специалистами различных отраслей, врачами и бизнесменами.

"Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение заболеваемости. Следующее: если такие ограничения ввести, это просто уничтожит экономику города. Поскольку большинство субъектов хозяйствования просто перестанут работать", - отметил мэр.

Добавим, что вчера городские власти Одессы и Черкасс также не поддержали инициативу правительства по внедрению "карантина выходного дня".

Напомним, ранее действующие мэры Львова и Ровно, где запланирован второй тур выборов мэра, отреагировали на решение правительства о "карантине выходного дня", который вводиться уже с 14 ноября. Мэр Львова Андрей Садовый, который переизбирается, назвал это решение "абсурдом", а Ровенский городской голова Владимир Хомко заявил, что в Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября.