Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,20 0,0353  EUR: 33,27 0,1219 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
32070

Кулеба прокомментировал прозрение Кремля, что Украина и Россия не "братские народы"

Кулеба прокомментировал прозрение Кремля, что Украина и Россия не "братские народы"

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал, что в Кремле прозрение, что Украина и Россия не "братские народы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"В Кремле маленькое прозрение. Украина и Россия не "братские народы". Ваши прогнозы, какое прозрение будет следующим?", - написал Кулеба.

Так, министр предложил три варианта для голосования относительно следующего прозрения Клемля:

1. Прекратить ли агрессию
2. Крым - это Украина
3. Дальше прозреют не скоро.

Добавим, что в СМИ появилась информация, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинцы уже "не братский народ" для россиян. Это заявление и прокомментировал Кулеба.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал позицию Украины о том, что РФ должна отменить указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями оккупированных территорий Донбасса.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.