Кулеба прокомментировал прозрение Кремля, что Украина и Россия не "братские народы"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал, что в Кремле прозрение, что Украина и Россия не "братские народы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"В Кремле маленькое прозрение. Украина и Россия не "братские народы". Ваши прогнозы, какое прозрение будет следующим?", - написал Кулеба.

Так, министр предложил три варианта для голосования относительно следующего прозрения Клемля:

1. Прекратить ли агрессию

2. Крым - это Украина

3. Дальше прозреют не скоро.

Добавим, что в СМИ появилась информация, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинцы уже "не братский народ" для россиян. Это заявление и прокомментировал Кулеба.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал позицию Украины о том, что РФ должна отменить указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями оккупированных территорий Донбасса.