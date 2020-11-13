В Борисполе после смерти мэра выборы перенесли аж на 2021 год

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия назначила на 31 января 2021 года повторные выборы мэра Борисполя, где умер действующий мэр и лидер избирательной гонки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЦИК.

Так, согласно информации на сайте ЦИК, повторные выборы мэра Борисполя состоятся 31 января 2021 года.

Напомним, глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская заявляла, что из-за смерти Бориспольского городского головы Анатолия Федорчука, который повторно баллотировался на пост мэра и лидировал в избирательной гонке, местная территориальная избирательная комиссия должна назначить повторные выборы городского головы Борисполя.



Ранее стало известно о том, что действующий мэр Борисполя и лидер гонки на эту должность Анатолий Федорчук умер от COVID-19. В мэрии факт смерти подтвердили.

О том, что мэр Борисполя Анатолий Федорчук заразился коронавирусом и находился на лечении, стало известно 19 октября.

Ему было 60 лет, в должности городского головы работал с 2006 года.