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На Донбассе из семи КПВВ сейчас фактически функционируют только два

На Донбассе из семи КПВВ сейчас фактически функционируют только два

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. На Донбассе сейчас функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В настоящее время функционирует семь КПВВ с ежесуточным режимом работы с 08.00 до 16.00. В пределах Донецкой области - "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а в пределах Луганской области - "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое", - говорится в сообщении.

Однако, фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти разблокируют движение дважды в неделю в понедельник и пятницу.

"На остальных дорожных коридорах движение заблокировано пророссийскими незаконными вооруженными формированиями", - добавили в сообщении.

Напомним, представитель Омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский заявил, что оккупационной власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выгодно держать КПВВ закрытыми, потому что так легче манипулировать и врать о "зверствах" Украины.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, КПВВ, ООС
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