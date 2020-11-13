В СНБО призвали к созданию "мощной обороны"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предлагают создать мощную систему территориальной обороны. Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

"Необходимо создать мощную систему территориальной обороны. Она должна быть государственнической, соответствовать современному положению вещей в Украине и мире и стандартам НАТО", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что законопроект, разработанный во исполнение решения СНБО Украины от 7 мая 2019 "О мерах по укреплению обороноспособности государства", введенного в действие Указом Президента Украины от 7 мая 2019 года № 200 (с изменениями, внесенными Указом Президента Украины от 7 Декабрь 2019 года № 921), должен быть принят до конца года.

Также недавно Данилов призвал ЦИК принять меры к немедленному установлению результатов местных выборов, ведь по его словам Аппаратом СНБО фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества об официальных результатах выборов.