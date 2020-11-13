Стефанишина озвучила приоритетные вопросы на высочайшей повестке дня диалога с ЕС

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Основными приоритетами повестки дня диалога между Украиной и ЕС является обновление приложений к Соглашению об ассоциации, цифровая повестка дня, интеграция в энергетические рынки ЕС и внедрение политик Европейского Зеленого курса. Об этом заявила вице-премьер-министер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина по итогам онлайн-заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС, передает УНН со ссылкой на Офис вице-премьера.

"Мы стоим перед новой большой повесткой дня, которая позволит воплотить амбиции Украины относительно политической ассоциации и экономической интеграции в ЕС. Ведь Евросоюз является нашим крупнейшим торговым партнером и политическим союзником, поэтому мы должны быть уверены, что между нашими странами нет барьеров, когда говорим о торговле или политическом измерении", - отметила Стефанишина.

Сообщается, что во время онлайн-заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС, которое состоялось сегодня, речь шла о подготовке и практическом наполнении Совета ассоциации, который запланирована на декабрь 2020 года.

"Среди приоритетных вопросов на высочайшей повестке дня вице-премьер-министер отметила:

- обновление приложений к Соглашению об ассоциации

- цифровая повестка дня

- интеграция в энергетические рынки

- внедрение политик Европейского Зеленого курса", - отмечают в офисе.

Сообщается, что чиновница также подчеркнула важность дискуссии о логистике и транспорте.

Напомним, ранее Стефанишина сообщила, что лучшим механизмом вступления Украины к формированию политики в рамках европейского "зеленого курса" будет так называемое "раннее привлечение на этапе разработки актов ЕС.