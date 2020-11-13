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Украина выступила с осуждением белорусских властей из-за смерти избитого активиста Бондаренко

Украина выступила с осуждением белорусских властей из-за смерти избитого активиста Бондаренко

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина выражает солидарность с Европейским Союзом в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, что спровоцировали смерть Романа Бондаренко. Об этом говорится в заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел Украины, передает УНН.

"Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, что стали причиной смерти Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Дипломаты также выразили искренние соболезнования родным и близким Романа.

Напомним, 12 ноября стало известно, что в Минске умер 31-летний Роман Бондаренко, которого избили силовики.

Тысячи белорусов 12 ноября пришли на Площадь Перемен, чтобы почтить память убитого. Люди приносили цветы, выставляли цепи свечей и не пропускали спецтранспорт.

Сегодня в Беларуси объявлен неофициальный траур в память о Романе.

Источник: УНН
Теги: МИД, Беларусь
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