Украина выступила с осуждением белорусских властей из-за смерти избитого активиста Бондаренко

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина выражает солидарность с Европейским Союзом в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, что спровоцировали смерть Романа Бондаренко. Об этом говорится в заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел Украины, передает УНН.

"Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, что стали причиной смерти Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Дипломаты также выразили искренние соболезнования родным и близким Романа.

Напомним, 12 ноября стало известно, что в Минске умер 31-летний Роман Бондаренко, которого избили силовики.

Тысячи белорусов 12 ноября пришли на Площадь Перемен, чтобы почтить память убитого. Люди приносили цветы, выставляли цепи свечей и не пропускали спецтранспорт.

Сегодня в Беларуси объявлен неофициальный траур в память о Романе.



