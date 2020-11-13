Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,20 0,0353  EUR: 33,27 0,1219 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9405

В МОН рассказали, как будут работать профтехи во время смешанного обучения

В МОН рассказали, как будут работать профтехи во время смешанного обучения

КИЕВ. 13 ноября. УНН. С 16 ноября заведениям профессионально-технического образования рекомендовано проводить обучение по смешанной форме, что предусматривает изменение графика и продолжительности перерывов и занятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"С 16 ноября заведениям профессионального (профессионально-технического) образования рекомендовано проводить обучение по смешанной форме с внесением изменений в график образовательного процесса и расписания занятий. Важно, что заниматься ученики смогут группами не более 20 человек. Готовясь к смешанному обучению, администрации стоит организовать процесс таким образом, чтобы учащиеся и педагоги меньше контактировали между собой", - говорится в сообщении.

Следовательно, нужно изменить продолжительность перерывов, время начала и окончания занятий.

"В заведении также рекомендовано организовать регулярную уборку, проведение дезинфекции предметов общего потребления. Кроме того, в этот период доступ посторонних лиц, не участвующих в образовательном процессе, запрещается", - добавили в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, Министерство образования и науки Украины рекомендует с 16 ноября учреждениям высшего и профессионального перед высшим образования проводить обучение по смешанной форме.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования, карантин, обучение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.