В МОН рассказали, как будут работать профтехи во время смешанного обучения

КИЕВ. 13 ноября. УНН. С 16 ноября заведениям профессионально-технического образования рекомендовано проводить обучение по смешанной форме, что предусматривает изменение графика и продолжительности перерывов и занятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"С 16 ноября заведениям профессионального (профессионально-технического) образования рекомендовано проводить обучение по смешанной форме с внесением изменений в график образовательного процесса и расписания занятий. Важно, что заниматься ученики смогут группами не более 20 человек. Готовясь к смешанному обучению, администрации стоит организовать процесс таким образом, чтобы учащиеся и педагоги меньше контактировали между собой", - говорится в сообщении.

Следовательно, нужно изменить продолжительность перерывов, время начала и окончания занятий.

"В заведении также рекомендовано организовать регулярную уборку, проведение дезинфекции предметов общего потребления. Кроме того, в этот период доступ посторонних лиц, не участвующих в образовательном процессе, запрещается", - добавили в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, Министерство образования и науки Украины рекомендует с 16 ноября учреждениям высшего и профессионального перед высшим образования проводить обучение по смешанной форме.