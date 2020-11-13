Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,20 0,0353  EUR: 33,27 0,1219 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7905

ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции украинских защитников

ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции украинских защитников

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 13 ноября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", рядом с населенным пунктом Каменка, враг применил миномет калибра 82 миллиметра, а неподалеку Водяного - автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.

Кроме того, вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеского снайпера. Чтобы сохранить жизнь и здоровье украинских защитников, Объединенные силы предоставили адекватный ответ. После этого прицельные выстрелы снайпера вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников прекратились.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Также сообщается, что в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано почти 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 74 найденных взрывоопасных предмета.

"Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 12 ноября российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.