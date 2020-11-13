Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,20 0,0353  EUR: 33,27 0,1219 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12120

Зеленский назначил пресс-секретаря МИД послом в Сингапуре

Зеленский назначил пресс-секретаря МИД послом в Сингапуре

Екатерина Зеленко

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил пресс-секретаря Министерства иностранных дел Екатерину Зеленко Послом Украины в Республике Сингапур. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

"Назначить Зеленко Екатерину Михайловну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сингапур", - говорится в тексте указа.

Напомним, 12 ноября 2018 года новым спикером Министерства иностранных дел Украины стала Екатерина Зеленко.

Она заняла эту должность вместо Марьяны Бецы, которую в свою очередь назначили послом Украины в Эстонии.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, посол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.