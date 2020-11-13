Зеленский назначил пресс-секретаря МИД послом в Сингапуре

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил пресс-секретаря Министерства иностранных дел Екатерину Зеленко Послом Украины в Республике Сингапур. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

"Назначить Зеленко Екатерину Михайловну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сингапур", - говорится в тексте указа.

Напомним, 12 ноября 2018 года новым спикером Министерства иностранных дел Украины стала Екатерина Зеленко.



Она заняла эту должность вместо Марьяны Бецы, которую в свою очередь назначили послом Украины в Эстонии.