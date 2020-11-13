Новости: Политика
13 ноября 2020, 18:05 • Саша Картер • 12120
Зеленский назначил пресс-секретаря МИД послом в Сингапуре
Екатерина Зеленко
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил пресс-секретаря Министерства иностранных дел Екатерину Зеленко Послом Украины в Республике Сингапур. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, передает УНН.
"Назначить Зеленко Екатерину Михайловну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сингапур", - говорится в тексте указа.
Напомним, 12 ноября 2018 года новым спикером Министерства иностранных дел Украины стала Екатерина Зеленко.
Она заняла эту должность вместо Марьяны Бецы, которую в свою очередь назначили послом Украины в Эстонии.
Источник: УНН
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