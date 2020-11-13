Германия и Франция обвинили боевиков в срыве договоренностей в ТКГ, призывают Россию “использовать влияние”

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Германия и Франция призвали Россию использовать свое влияние на боевиков на Донбассе и содействовать открытию двух пунктов пропуска, передает УНН со ссылкой на совместное заявление МИД двух стран.

“Мы призываем Россию и сепаратистов немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области”, — заявили дипломаты.

В заявлении отмечается, что тысячи людей, посещающих врачей, получающих пенсии или желающих увидеть близких, сегодня лишены возможности пересекать линию соприкосновения.

“Несмотря на договоренность в Трехсторонней контактной группе, сепаратисты не выполнили свои обязательства по открытию пунктов пропуска в Золотом и Счастье 10 ноября. Мы призываем Россию использовать свое влияние для обеспечения выполнения этих договоренностей. Как член Трехсторонней контактной группы Россия также ведет прямые переговоры с Украиной и несет совместную ответственность за успешное выполнение выводов Парижского саммита”, — сказано в заявлении.

Напомним, 9 ноября, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе.

Начиная с 10 ноября, Госпогранслужба полностью обеспечивает функционирование семи КПВВ, в то же время пропуск блокировался со стороны представителей ОРДЛО.

Как сообщал УНН, по состоянию на 13 ноября функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда “Станица Луганская” — ежесуточно, и “Новотроицкое”.