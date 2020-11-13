Карантин выходного дня не влияет на второй тур выборов - ЦИК

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В воскресенье в семи городах повторно будут голосовать на выборах городского головы. Введенный правительством "карантин выходного дня" на избирательный процесс не повлияет, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

"15 ноября состоится повторное голосование по местным выборам 25 октября 2020 года. В частности, в 7 регионах Украины - по выборам городского головы. А именно: в городах Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область)", - информируют в ЦИК .

Отмечается, что в повторном голосовании по выборам городского головы, которое состоится на 932 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тыс. избирателей.

"Влияет ли "карантин выходного дня" на повторное голосование? - Нет. Люди не ограничены в реализации своего конституционного права", - добавляют в пресс-службе.

Также сообщается, что 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельских совета.

Результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.