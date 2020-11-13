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Луцк готовит иск в ОАСК из-за "карантина выходного дня"

Луцк готовит иск в ОАСК из-за "карантина выходного дня"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Городская власть Луцка готовит иск в Киевский окружной административный суд об отмене постановления о карантине "выходного дня", передает УНН со почиланням на сообщение Луцкого городского совета.

"Луцкий городской совет готовит для представления исковое заявление в Киевский окружной административный суд об отмене постановления о карантине "выходного дня" как таковой, что противоречит действующему законодательству и Конституции Украины и существенно нарушает права предпринимателей и предприятий", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что секретарь городского совета, и.о. полномочий городского головы Григорий Пустовит направил письма начальнику Главного управления Национальной полиции в Волынской области Юрию Крошку и начальнику Управления патрульной полиции в Волынской области Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Андрей Крутеню, в которых призвал не совершать действий по привлечения к ответственности предпринимателей и предприятий в случае нарушения ими постановления Кабинета Министров Украины относительно карантина "выходного дня".

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.

Новые ограничения уже отказалась выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова и Ровно.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Луцк и Волынь
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