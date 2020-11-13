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Нужно думать об обществе: Черкассы отказались от "карантина выходного дня"

Нужно думать об обществе: Черкассы отказались от "карантина выходного дня"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Черкассы присоединились к городам, которые не поддерживают инициативу правительства по внедрению "карантина выходного дня". Об этом официально заявили в пресс-службе городского совета, опубликовав соответствующий документ, передает УНН.

"Сейчас нужно думать исключительно об интересах общества. Поэтому мы должны брать ответственность на себя и принимать непопулярные решения", - заявил секретарь городского совета Сергей Тищенко.

Поэтому, такое решение было принято сегодня, после совместного заседания местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и исполнительного комитета.

"Если не будут работать предприниматели, не за что содержать больницы", - подчеркнул заместитель городского головы Игорь Волошин.

С присутствовавшими на связь по Skype вышел мэр Анатолий Бондаренко, который находится на больничном.

"Во время первой волны карантина город Черкассы недополучил 190 млн грн в бюджет. При этом мы выделили 104 млн грн больницам на борьбу с коронавирусом. Зато от правительства мы не получили никакой поддержки. С введением очередных ограничений город может просто остановиться", - отметил городской голова.

Добавим, что сегодня и городской совет Тернополя отказался вводить "карантин выходного дня".

Отметим, что вчера городские власти Одессы и Черкасс также не поддержали инициативу правительства по внедрению "карантина выходного дня".

Напомним, ранее действующие мэры Львова и Ровно, где запланирован второй тур выборов мэра, отреагировали на решение правительства о "карантине выходного дня", который должен вводиться уже с 14 ноября. Мэр Львова Андрей Садовый, который переизбирается, назвал это решение "абсурдом", а Ровенский городской голова Владимир Хомко заявил, что в Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября.

Источник: УНН
Теги: Черкассы и Черкасская область, мэр, горсовет, карантин
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