Украина предлагает создать для Донбасса спецподразделение СММ ОБСЕ, туда войдут полицейские - Reuters

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина предлагает направить 1,5 тыс. полицейских из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для патрулирования зоны конфликта на Донбассе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, передает УНН.

Отмечается, что Украина будет настаивать на демилитаризации Донбасса накануне проведения там выборов.

"Для этого в составе СММ ОБСЕ предлагается создать специальное подразделение численностью до 1500 профессиональных полицейских", - сказал один из источников.

Отмечается, что украинская сторона также требует международного аудита имущества, которое граждане потеряли в результате конфликта на Востоке Украины, и отмену российских шагов по паспортизации населения временно оккупированного Донбасса.

Отметим, ранее в украинской делегации в ТКГ заявили, что предложенный ими "План совместных шагов" предусматривает, в частности, "введение дополнительных 1,5 тыс. наблюдателей ОБСЕ, которым также должны быть обеспечены условия работы".

Как сообщал УНН, на внеочередном заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсудят украинский "План действий".