На суде по MH17 произошла потасовка между родственницей жертвы и адвокатом Пулатова

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Между адвокатом обвиняемого в деле о сбитии Boeing рейса MH17 на Донбассе в 2014 году Олега Пулатова, Сабиной тен Дуссхате, и родственником одной из жертв катастрофы, произошла потасовка. Об этом сообщил второй адвокат Пулатова, Будевейн ван Эйк, передает УНН со ссылкой на нидерландское издание Leeuwarder Courant.

“Во время кратковременного перерыва в деле произошло противостояние между его коллегой Сабиной тен Дуссхате и ближайшим родственником в туалете”, — пишет издание.

Сообщается, что сам ван Эйк в произошедшем обвинил “подстрекательский” тон представителей прокуратуры.

Также сообщается, что адвокат не появились в суде после произошедшего.

Как сообщал УНН, 12 и 13 ноября в Нидерландах продолжился очередной раунд судебных слушаний по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

В среду обвинение отвечало на запросы стороны защиты Пулатова.

На прошлой неделе адвокаты Пулатова течение трех дней зачитывали, в частности, список свидетелей, которых они хотели бы повторно допросить по этому делу. Требования касаются практически всех свидетелей, показания которых указаны в расследовании Совместной следственной группы. Защита также хочет допросить троих других подозреваемых — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Всего защита хочет передопросить несколько сотен человек.

Сторона защиты, в частности, выразила желание допросить по делу заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко и главу МВД Арсена Авакова.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в суде в Нидерландах показали видео с интервью, проведенного адвокатами подозреваемого в катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащей 53-ей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Леонид Харченко и Олег Пулатов.



Также напомним, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта.