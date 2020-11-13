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Эстония публично объявила об участии в Крымской платформе

Эстония публично объявила об участии в Крымской платформе

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Эстония публично объявила, что хочет принять участие в Крымской платформе, инициированной Украиной. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, передает УНН.

"Как преданный поклонник международного порядка, основанного на правилах, Эстония стремится принять участие в Крымской платформе, инициированной Украиной", - говорится в заявлении МИД.

Ранее руководство Украины объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защиты прав и интересов крымчан.

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Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй - уровень глав МИД и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень экспертов.

Как сообщал УНН, по информации МИД Украины, Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, Эстония
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