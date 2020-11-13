Власти Чернигова просят правительство и парламент отменить "карантин выходного дня"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Исполнительный комитет Черниговского городского совета принял обращение к Кабинету Министров и народным депутатам Украины относительно отмены "карантина выходного дня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

"Сразу после принятия исполнительным комитетом Черниговского городского совета обращения к Кабинету Министров и народным депутатам Украины относительно отмены "карантина выходного дня", черниговский городской голова Владислав Атрошенко вышел к предпринимателям, которые собрались на митинг под городской совет показать свое несогласие с этим решением правительства", - говорится в сообщении.

Глава города заверил предпринимателей, что он разделяет их отношение к "карантину выходного дня". И сообщил, что принятое исполкомом обращение в эти минуты рассылается, в том числе, всем народным депутатам Украины от Черниговской области.

"Вместе с тем, поскольку риски (суммы штрафов) для представителей бизнеса значительные, мэр посоветовал им сейчас требование правительства о карантине выходного дня - выполнять", - говорится в сообщении.

Напомним, городские власти Луцка готовят иск в Киевский окружной административный суд об отмене постановления о "карантине выходного дня".

Добавим, что вчера городские власти Одессы и Черкасс также не поддержали инициативу правительства по внедрению "карантина выходного дня".

А сегодня против введения новых ограничений выступил мэр Тернополя.

Напомним, ранее действующие мэры Львова и Ровно, где запланирован второй тур выборов мэра, отреагировали на решение правительства о "карантине выходного дня", который должен вводиться уже с 14 ноября. Мэр Львова Андрей Садовый, который переизбирается, назвал это решение "абсурдом", а Ровенский городской голова Владимир Хомко заявил, что в Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября.