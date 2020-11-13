Чтобы "обойти" карантин "выходного дня", во Львове все выходные официально сделали рабочими

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Руководство Львова приняло решение, что все выходные до 30 ноября будут рабочими, поэтому карантин "выходного дня" в городе не будет действовать из-за официального отсутствия выходных. Об этом написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.

“Только что закончилось заседание исполкома. Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин „выходного дня“, у нас нет выходных. Люди имеют право на труд”, — написал Садовый.

Напомним, три городские учреждения культуры подали иски в Окружной административный суд Киева из-за постановления о введении “карантина выходного дня”, который ограничивает их деятельность.

Добавим, что вчера городские власти Одессы и Черкасс тоже не поддержали инициативы правительства по внедрению “карантина выходного дня”.

А сегодня против введения новых ограничений выступил мэр Тернополя.

Напомним, ранее действующие мэры Львова и Ровно, где запланирован второй тур выборов мэра, отреагировали на решение правительства о “карантине выходного дня”, который вводиться уже с 14 ноября. Мэр Львова Андрей Садовый, который переизбирается, назвал это решение “абсурдом”, а Ровенский городской голова Владимир Хомко заявил, что в Ровно решение о усилении карантина примут только 16 ноября.