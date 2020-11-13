Донбасс и Крым будут среди приоритетов Шведского председательства в ОБСЕ - Кулеба

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вопросы Донбасса и Крыма будут среди приоритетов Шведского председательства в ОБСЕ в 2021 году, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам виртуальной встречи с министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде 13 ноября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, сообщается, что в ходе встречи собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и усилия по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.

Кулеба сообщил об инициативах Украины в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. Стороны уделили особое внимание приоритетам председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

"У нас есть хорошая традиция, когда новый Действующий председатель ОБСЕ осуществляет первый зарубежный визит именно в Украину. В ее продолжение, буду рад приветствовать Анн Линде в Киеве в начале следующего года. Мы высоко ценим готовность Швеции включить вопрос российской агрессии на Донбассе и временной оккупации Крыма к приоритетам председательства Швеции", - отметил Кулеба.

Министр также выступил за обеспечение надлежащего мониторинга ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыма.

По данным пресс-службы, глава МИД также проинформировал Анн Линде об инициативе создания Крымской платформы и пригласил Швецию присоединиться к ее работе.

Напомним, ранее сегодня Эстония публично объявила, что хочет принять участие в Крымской платформе, инициированной Украиной.