Второй тур выборов: для обеспечения безопасности привлекут более 5,2 тыс. правоохранителей

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во время второго тура местных выборов будет привлечено более 5,2 тысяч правоохранителей. Об этом сегодня сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка на территории участков и охраны избирательной документации будут привлечены более 5,2 тысяч стражей порядка", - пишут в МВД со ссылкой на слова Фацевича.

Также сообщается, что, по его словам, 15 ноября состоится второй тур выборов депутатов и глав сельских, поселковых и городских советов в 21 регионе страны. Сформировано 1074 избирательных комиссий, охрана которых осуществляется силами полиции.

"Подчеркиваю оперативное и профессиональное реагирование на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Полиция остается вне политики, ведь наша основная задача - обеспечить законность избирательного процесса", - отметил Фацевич.

Как сообщал УНН, в центральной избирательной комиссии уверены, что введенный правительством "карантин выходного дня" не влияет на второй тур выборов.

Так, в Украине 15 и 22 ноября в некоторых городах пройдет повторное голосование по местным выборам.

В частности, 15 ноября голосование состоится в Луцке, Одессе, Херсоне и других городах.