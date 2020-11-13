Маркив заявил, что не собирается в политику

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Недавно освобожденный из итальянской тюрьмы нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что не собирается идти в политику, он продолжит служить в Нацгвардии. Об этом он сказал в интервью UA: Первый, передает УНН.

Отвечая на вопрос, не думает ли он идти в политику, Маркив сказал: "Нет, нет, я не думаю. Я поставил свою жизнь на паузу в 2017 году, прилетел и эту жизнь снял. Мои приоритеты не изменились, мои желания служить Украине не изменились. Продолжу службу в Нацгвардии".

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Напомним, 3 ноября Апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива, которого безосновательно обвиняли в гибели итальянского журналиста Роккелли и российского переводчика Миронова.