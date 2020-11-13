Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,20 0,0353  EUR: 33,27 0,1219 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13140

Маркив заявил, что не собирается в политику

Маркив заявил, что не собирается в политику

Виталий Маркив

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Недавно освобожденный из итальянской тюрьмы нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что не собирается идти в политику, он продолжит служить в Нацгвардии. Об этом он сказал в интервью UA: Первый, передает УНН.

Отвечая на вопрос, не думает ли он идти в политику, Маркив сказал: "Нет, нет, я не думаю. Я поставил свою жизнь на паузу в 2017 году, прилетел и эту жизнь снял. Мои приоритеты не изменились, мои желания служить Украине не изменились. Продолжу службу в Нацгвардии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацгвардеец Маркив получил орден от ПЦУ

Напомним, 3 ноября Апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива, которого безосновательно обвиняли в гибели итальянского журналиста Роккелли и российского переводчика Миронова.

Источник: УНН
Теги: Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.