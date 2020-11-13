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Президент назначил главного СБУшника в Черниговской области

Президент назначил главного СБУшника в Черниговской области

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области, передает УНН со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте главы государства от 13 ноября.

"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области", - говорится в тексте указа.

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Напомним, не так давно Зеленский подписал указ о назначении Олега Кулинича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, а также поставил новых глав этого ведомства в Сумской и Волынской областях.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина
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