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В Нормандском формате договорились ускорить работу над Планом действий по Донбассу

В Нормандском формате договорились ускорить работу над Планом действий по Донбассу

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников лидеров стран-участниц Нормандского формата для ускорения работы над Планом действий по Донбассу. Об этом по результатам рабочей встречи политических советников лидеров государств “Нормандской четверки” сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

“Безусловно, на следующей неделе наши представители готовы быть в Берлине для того, чтобы продолжить работу над документом”, — отметил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, будет полезным продолжение работы как в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ), так и в Нормандском формате.

Как отметил внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн, наработка единого документа позволит сторонам достичь прогресса в переговорах в рамках ТКГ.

“Российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ. Наряду с рассмотрением плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей это указывает на возможность ускорения работы группы по всем направлениям, прежде всего в гуманитарном”, — сообщили в Офисе Президента Украины.

Напомним, по результатам рабочей встречи политических советников лидеров государств “Нормандской четверки” Германия и Франция поддержали Украину относительно единого Плана действий по Донбассу.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Нормандский формат, Нормандская четверка
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