Советник канцлера ФРГ призвал Россию повлиять на открытие КПВВ на Донбассе

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Политический советник канцлера ФРГ Ян Гекер призвал Россию принять немедленные меры для открытия КПВВ со стороны неподконтрольных украинскому правительству территорий. Об этом по результатам переговоров политических советников лидеров государств “Нормандской четверки” сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

Отмечается, что во время встречи, которая состоялась 13 ноября в формате видеоконференции, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Гекер отметил прогресс с украинской стороны, в частности открытие двух новых КПВВ в Луганской области.

“Мы наблюдаем существенный прогресс на местах. Украина открыла два дополнительных пункта перехода в Луганской области”, — сказал он.

Ян Гекер также отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания людей на временно оккупированных территориях Донбасса для ускорения процесса верификации списков о взаимном освобождении удерживаемых лиц.

Напомним, 9 ноября украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе. Начиная с 10 ноября, Госпогранслужба Украины полностью обеспечивает работу семи КПВВ, в то же время пропуск блокировался со стороны представителей ОРДЛО. По состоянию на 13 ноября функционируют семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда “Станица Луганская” — каждый день, и “Новотроицкое”.

Германия и Франция обвинили боевиков в срыве договоренностей в ТКГ и призвали Россию “использовать влияние” на них.