Переговоры по Донбассу и карантин выходного дня в Украине — главные события суток

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине начал действовать карантин выходного дня, однако в нескольких городах не согласны с ограничениями, введенными правительством. Советники лидеров стран-участниц Нормандского формата провели переговоры по Донбассу. Об этих и других новостях за прошедшие сутки в обзоре УНН.

Переговоры советников лидеров стран-участниц Нормандского формата по Донбассу

Во время переговоров политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп для ускорения работы над Планом действий по Донбассу. Представители украинской делегации также готовы на следующей неделе быть в Берлине, чтобы продолжить работу над документом.

Кроме того, по результатам переговоров советников лидеров “Нормандской четверки” Германия и Франция поддержали Украину относительно единого Плана действий по Донбассу.

По словам советника по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, новый обмен пленными между Украиной и ОРДЛО может состояться до католического Рождества, а Красный крест должен начать работу в ОРДЛО до 15 ноября.

Накануне украинская делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что считает очень важным провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в Нормандском формате.

Президент Владимир Зеленский считает, что предложенный украинской стороной в ТКГ План действий по Донбассу дает возможность провести выборы на оккупированных территориях Донбасса весной.

Карантин выходного дня в Украине

В Украине из-за COVID-19 начал действовать карантин выходного дня, во время которого три пары выходных — с 14 по 30 ноября не будет работать ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Накануне новые ограничения отказалась выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова и Ровно, а также в Днепре и Ивано-Франковске.

В ответ на это премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мэры не имеют полномочий запрещать решение правительства, а председатели ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходных не должны принимать посетителей.

При этом городские власти Луцка готовят иск в суд об отмене постановления правительства о карантине выходного дня. Кроме того, три городских учреждения культуры Львова подали иски в суд из-за этого постановления правительства. Во Львове, чтобы “обойти” карантин “выходного дня” все выходные официально сделали рабочими.

Власти Чернигова приняли обращение к Кабинету министров и народным депутатам Украины относительно отмены “карантина выходного дня”.

В свою очередь, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что городские власти, которые не собираются выполнять решение правительства о введении “карантина выходного дня”, не думают о жизни и здоровье людей из-за местных выборов. Он также прогнозирует, что без новых ограничений Украина в декабре может получить апокалипсис медсистемы.

В ЦИК Украины уже отметили, что карантин выходного дня не повлияет на избирательный процесс второго тура местных выборов, который состоится в это воскресенье в семи городах.

Между тем петиция № 22/108562-еп об отмене в Украине карантина выходного дня набрала необходимое количество голосов для рассмотрения Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в Украине на утро 13 ноября зарегистрировано уже 512 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд — 11 787.

Катастрофа самолета МАУ в Иране

МИД Украины не получило ни одного из обещанных документов после последнего раунда переговоров с Ираном по сбитому самолету МАУ в небе над Тегераном. Как отметил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, это может повлиять на дату проведения следующего раунда переговоров, запланированного на декабрь.

По его словам, для того, чтобы перейти к вопросу компенсаций за сбитый самолет МАУ в переговорах с Ираном, Украине нужно максимально четко понимать, что на самом деле произошло в ночь сбития самолета — 8 января 2020 года. В частности, в зависимости от степени вины иранской стороны в этой катастрофе, во время которой погибли 176 человек, напрямую будет зависеть размер компенсаций.