В Днепропетровской области стартовал "карантин выходного дня"

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине ввели карантин "выходного дня". Такое решение утвердили на заседании Кабинета министров. С сегодняшнего дня новые ограничения начали действовать и в Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН.

"К сожалению, количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет. Чтобы сдержать распространение инфекции и успеть подготовить необходимое количество коек в госпитальных базах, Кабинет Министров Украины принял решение усилить противоэпидемические мероприятия и ввести по всей стране карантин "выходного дня". Новые ограничения ввели на 3 недели - с 14 по 30 ноября", - отметил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Усиленные ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, автомобильные заправки без зон питания, ветеринарные аптеки, банки и общественный транспорт. Перевозить пассажиров разрешено исключительно в количестве сидячих мест. Разрешена неотложная медицинская практика, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, работа операторов почтовой связи.

Зато запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, учреждений культуры. Не смогут принимать посетителей торгово-развлекательные центры, салоны красоты, парикмахерские и магазины промтоваров. Также запрещены культурные, массовые и развлекательные мероприятия.

В выходные кафе, рестораны и другие заведения общественного питания будут работать исключительно в формате "на вынос".

Дополнительно к ограничениям выходного дня во всех регионах страны начали действовать противоэпидемические мероприятия оранжевой зоны карантина. В частности, запрещена работа хостелов, заведений общественного питания с 22:00 до 07:00, ночных клубов и заведений с организацией досуга. А еще - проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, в которых принимают участие более 20 человек, деятельность кинотеатров и театров при наполненности более 50% мест.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в областном центре не будет соблюдаться "карантин выходного дня".

Как сообщал УНН, ряд местных советов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, а также мэры Львова и Ровно не поддержали инициативу правительства по внедрению "карантина выходного дня".

В ответ на это Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мэры не имеют полномочий запрещать решение правительства, а главы ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходных не должны принимать посетителей.

Городская власть Луцка готовит иск в Киевский окружной административный суд об отмене постановления правительства о карантине выходного дня. Во Львове, чтобы "обойти" карантин все выходные официально сделали рабочими. А власть Чернигова приняла обращение к Кабинету министров и народным депутатам Украины относительно отмены "карантина выходного дня".