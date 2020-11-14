Степанов обратился к мэрам: начните относиться к своим избирателям, как к людям

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал мэров, у которых впереди второй тур выборов, начать относиться к своим избирателям, как к людям, а не электорату. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Хочу обратиться к мэрам, у которых впереди второй тур. У кого-то завтра выборы, у кого-то через неделю. У меня к вам одна просьба - начните относиться к своим избирателям как к людям, а не электорату. Поверьте, жизнь и здоровье любого гражданина гораздо выше, чем любые другие предвыборные вещи, политика ", - сказал Степанов.

Также Степанов отдельно обратился к представителям бизнеса, которые против карантина выходного дня.

"Я понимаю, что вы будете в эти дни терять средства. Я уверен, что мои коллеги по правительству, Министерство экономики, Министерство финансов предложат какой-то механизм, и совместно вы найдете механизм, каким образом поддержать вас в такой трудный с экономической точки зрения период. Но если вы, условно говоря, закрыли свой ресторан, кафе и не работаете на выходных, думайте, что вы точно сохраните жизнь одного человека, хотя бы одного...", - подчеркнул Степанов.

Как сообщалось, Степанов заявил, что городская власть, которая не собирается выполнять решение правительства о введении "карантина выходного дня", не думает о жизни и здоровьи людей.

Напомним, министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что если "карантин выходного дня" не даст результатов и Украина придет к локдауну медицинской сферы - будет введен полный локдаун для всей страны.

Как сообщалось, в Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать "карантин выходного дня".