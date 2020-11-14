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Степанов: Местная власть, которая игнорирует карантин "выходного дня", думает о выборах, а не о людях

Степанов: Местная власть, которая игнорирует карантин "выходного дня", думает о выборах, а не о людях

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Представители местной власти, которые отказываются выполнять постановление Кабинета Министров о введении карантина "выходного дня", думают об электорате, а не о людях. Об этом во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Они находятся в выборах. Они думают не о людях, а об электорате. Им нужны именно избиратели, им надо быть популярными, они не думают о жизни и здоровье", - заявил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что в условиях стремительного распространения коронавирусной болезни политические амбиции некоторых представителей местной власти могут привести к коллапсу медицинской системы.

"Перед тем, как делать заявления об игнорировании карантина, я им советую поехать со мной в больницы по регионам, где я бываю каждую неделю. Там можно пообщаться с врачами, посетить тяжелых больных в реанимации - увидеть реальную ситуацию собственными глазами", - подчеркнул Максим Степанов.

Кроме того, министр здравоохранения напомнил об обязательствах местных органов власти не только выполнять соответствующее постановление Кабинета Министров Украины относительно новых карантинных ограничений, но и контролировать выполнение карантинных мероприятий.

"Согласно закону местные органы власти могут лишь усиливать эти меры, а не возглавлять анархию", - подчеркнул Максим Степанов.

Напомним, что на своем заседании 11 ноября Кабинет Министров Украины согласовал решение о введении карантина "выходного дня", который будет действовать с 14 по 30 ноября 2020 года, а также поддержал переход к общегосударственному карантину с ограничениями, которые соответствуют "оранжевому" уровню эпидемиологической опасности.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, карантин, Максим Степанов
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