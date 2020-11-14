ООС: зафиксирован один обстрел со стороны боевиков

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 14 ноября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. В районе населенного пункта Водяное враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

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Кроме того, в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 94 найденных взрывоопасных предмета.

"Украинскаие защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 13 ноября российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности, что ступили в действие 27 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.