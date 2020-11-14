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Зеленский опубликовал второй влог из самоизоляции и опроверг информацию о миллионных затратах на лечение

Зеленский опубликовал второй влог из самоизоляции и опроверг информацию о миллионных затратах на лечение

Владимир Зеленский

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Владимиром Зеленским опубликовал второй влог из самоизоляции и опроверг информацию, что его лечение стоит миллионы гривен в день, передает корреспондент УНН.

"Чувствую себя довольно хорошо... Хочу поблагодарить своих оппонентов за фейк, что мое лечение стоило миллионы гривен в день, спасибо, что даете возможность посмеяться, поднимаете настроение... Конечно все это бред. Я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все остальные пациенты", - рассказал Зеленский.

Напомним, лечение Президента Украины Владимира Зеленского в "Феофании" предусмотрено протоколом.

Так, на этой неделе стало известно, что у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, больницы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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