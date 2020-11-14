"Нельзя менять министра в разгар пандемии": Верещук против отставки Степанова

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В эфире одного из телеканалов народный депутат от "СН" Ирина Верещук прокомментировала возможную отставку министра здравоохранения Максима Степанова и назначение на его место Виктора Ляшко. Верещук заявила, что категорически против такой ротации, передает УНН.

"Если это произойдет, я буду думать, что из него (Максима Степанова - ред.) делают козла отпущения. Я вижу, как на него давят разные силы, и в частности проамериканские, связанные с командой Ульяны Супрун. Это госпожа Стефанишина, которая не обходит никакой возможности: надо и не надо - всегда критикует, пытаясь сбить его шаги. Я считаю это неправильно. Он должен завершить начатое. Мы не можем менять каждые три месяца, каждые полгода министров здравоохранения в такие сложные для нас времена" , - отметила Верещук.

Она добавила, что воздержится от голосования за назначение Ляшко министром, если он будет предложен.

"Сначала он был приобщен к процессу ликвидации санэпидемслужбы, а теперь приобщен к процессу ее восстановления. Он как никто имеет опыт того, как выглядит санэпидемслужба и то, что называется общественным здоровьем - система, которую надо восстанавливать", - отметила Верещук.

Отметим, что санэпидемслужба Украины полностью была уничтожена во времена Ульяны Супрун в должности министра здравоохранения, что в свою очередь привело к острому дефициту лабораторий во время эпидемии COVID-19.