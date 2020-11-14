Для смены правительства не время - Верещук

КИЕВ. 14 ноября. УНН. К правительству много претензий, но менять сейчас его неуместно. Об этом народный депутат от "СН" Ирина Верещук заявила на одном из телеканалов, передает УНН.

"Я не считаю Дениса Шмыгаля лучшим министром, очень много вопросов к его премьерству, но по сравнению с господином Гончаруком (Алексей Гончарук - ред.) - это небо и земля, потому что работала и с тем, и с тем, и знаю, о чем говорю", - сказала Верещук.

Она отметила, что смена правительства - это всегда потеря времени, а сегодня его нет.

"Приходит новый министр и один месяц входит в курс дел, приводит своих людей. Это процесс, который занимает два-три месяца. И опять же, сменить. А что дальше?", - указывает Верещук.

В то же время одной из главных претензий к нынешнему правительству Верещук называет "странные" решения по карантинным мероприятиям.

"Я не понимаю, почему мы теряемся в "трех соснах" по локдауну, карантинным мероприятиям. Это тот фокус, который надо держать постоянно. Мы могли бы за полгода найти тот алгоритм, который был общепринятым и не таким остро атакованным обществом. Меня удивляет, почему мы так не зрело относимся к таким серьезным вещам", - подчеркнула Верещук.

Напомним, ранее Верещук выступила против карантина выходного дня и кассовых аппаратов для ФЛП.