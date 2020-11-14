Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать полного локдауна

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня - это возможность избежать полного закрытия. Об этом он заявил в своем влоге, передает корреспондент УНН.

"Это можно поддерживать или не поддерживать, но нельзя не понимать почему именно такое решение было принято. У нас каждый день новый рекорд, более 12 тысяч заболевших в день. Нужно збить динамику роста количества заболевших и наши врачи героически противостоят вирусу, но не надо доводить до ситуации, когда им придется выбирать, кого лечить. Как уменьшить рост? Идеальных инструментов для этого я считаю не существует, есть болезненный и еще больнее", - сказал Зеленский.

Он привел примеры Франции, Германии, где вводят полные локдауны.

"Не в субботу и воскресенье, а на всю неделю и это еще хуже для бизнеса и экономики чем "карантин выходного дня". Карантин выходного дня - это шанс избежать полного закрытия, если у нас есть такой шанс, мы должны им воспользоваться. Фактически речь идет о 6 нерабочих днях, представьте себе 6 дней. Да, отдельные сферы бизнеса понесут потери, правительство должно предоставить им программы и инструменты поддержки и это будет справедливо, отдельные кстати уже существуют и действуют, но этого недостаточно", - рассказал Зеленский.

По его словам, он постоянно разговаривает с премьер-министром и правительством на тему поддержки бизнеса.

"Они должны засыпать и просыпаться с одним вопросом - где найти деньги и как помочь бизнесу пережить эти дни. Не закрыться, не увольнять людей, выстоять - это главная задача. Правительство должно сделать все, чтобы эти 6 дней не стали критичными для дальнейшего существования малого и среднего бизнеса. Давайте откровенно: есть деньги и бизнес, а есть здоровье и жизни людей, жесткий, неприятный вопрос, но он стоит. Или кто-то считал потери, если в кино, или в рестораны вообще некому будет ходить", - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что будет карантин выходного дня эффективным, или нет, зависит не от размышлений в социальных сетях, а от совместного взаимодействия бизнеса и власти, как центральной, так и местной.

"Но к сожалению у некоторых мэров, и я это констатирую, продолжаются местные выборы. Они не думают о количестве заболевших в своих городах, а о количестве голосов во втором туре, а мы делаем не простые и иногда непопулярные шаги, потому что боремся не за рейтинги личные, а за жизни украинцев... Если будем реально соблюдать карантин на выходные будет главный результат, мы избежим полного локдауна, у нас есть такой шанс. Но если продолжим играть в хороших полицейских на местах, не выполнять решение правительства, и отмечать это грандиозным концертом на площади города, продолжим не верить в COVID-19 и будем ковидатеистами... тогда я уверен проигрываем все мы... вся Украина", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНН, в Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать "карантин выходного дня".

Накануне новые ограничения отказалась выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова и Ровно, а также в Днепре. В ответ на это глава Минздрава Максим Степанов заявил, что городские власти, которые не собираются выполнять решение правительства о введении "карантина выходного дня", не думают о жизни и здоровье людей. Он также прогнозирует, что без новых ограничений Украина в декабре может получить апокалипсис медсистемы.